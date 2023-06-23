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Тер Штеген: «Мы полностью доверяем Флику»

23 Июня 2023 • 01:54 Комментировать
Германия
0:2
Колумбия
окончен

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о неудачах сборной Германии под руководством Ханса-Дитера Флика.

Недавно немецкая национальная команда уступила соперникам из Колумбии в товарищеском матче (0:2), а чуть раньше проиграла сборной Польши (0:1). Несмотря на слухи об увольнении Флика, в сборной Германии пока не планируют менять тренера, и тер Штеген одобряет это решение: «Мы полностью доверяем ему. Он пытается пробовать что-то новое, и он сделает выводы из собственных ошибок. Наши последние результаты, конечно, разочаровывают. Мы понимаем недовольство болельщиков и ждём от себя большего», – цитирует журналист Максимилиан Кох вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик Марк-Андре Тер Штеген
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