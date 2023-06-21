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Сборная Германии не может победить четыре матча кряду

21 Июня 2023 • 00:57 Комментировать

Будущая хозяйка чемпионата Европы по футболу 2024 года, сборная Германии проживает не самый яркий период. Во вторник, 20 июня «бундестим» сыграла в Гельзенкирхене контрольный матч против сборной Колумбии и уступила в нём латиноамериканцам – 0:2. Таким образом, немцы не знают побед уже на протяжении четырех матчей кряду, пускай они и не являются официальными.

Так, 28 марта команда Германии уступила сборной Бельгии дома (2:3), 12 июня тоже дома сыграла вничью со сборной Украины (3:3), а 16 июня с минимальным счётом уступила на выезде в Варшаве сборной Польши.

В последний раз до сегодняшнего дня немцы побеждали 26 марта, обыграв со счётом 2:0 в товарищеской игре сборную Перу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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