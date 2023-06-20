Малком – в основе сборной Бразилии на товарищеский матч с командой Сенегала

Лидер и голеадор питерского «Зенита» Малком Филипе – в основе сборной Бразилии на товарищескую игру против одной из сильнейших команд Африки – сборной Сенегала.

В целом, состав «пентакампеоне» выглядит так: Эдерсон, Айртон, Маркиньос, Милитао, Данило, Жоэлинтон, Гимараэс, Пакета, Винисиус, Ришарлисон, Малком;

Напомним, что недавно Малком вышел за сборную Бразилии в рамках контрольного матча против сборной Гвинеи (4:1). Зенитовцу удалось заработать 11-метровый удар для своей команды.

Текстовую трансляцию матча сборных Бразилии и Сенегала проведёт команда портала LiveResult.ru. Стартуем – в 22:00, время московское.