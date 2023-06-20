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Товарищеские матчи по футболу

Германия - Колумбия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

20 Июня 2023 • 21:15 Комментировать
Германия
0:0
Колумбия
1 1.65 X 4.20 2 4.90
1-й тайм

Сборные Германии и Колумбии проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Германия0:0Колумбия
Тер Штеген Марк-АндреТиав МаликДжан ЭмреРюдигер АнтониоВольф МариусГосенс РобинГорецка ЛеонГюндоган ИлкайМусиала ДжамалСане ЛеройХаверц Кай
Запасные: Брандт ЮлианРаум ДавидКерер ТилоЛено БерндГинтер МаттиасВирц ФлорианШлоттербек НикоКиммих ЙозуаХофманн ЙонасТрапп КевинФюллькруг НикласХенрихс Бенджамин
Варгас КамилоМуньос ДаниэльМина ЙерриЛукуми ДжонМачадо ДейверКуадрадо ХуанУрибе МатеусХефферсон ЛермаАриас ДжонБорре РафаэльДиас Луис
Запасные: Салазар АндресМьер КевинКассьерра МатеоСанчес ДавинсонАсприлья ЯсерМоскера ХуанБарриос ВильмарВалойес ДиегоКортес ОскарКастано КевинМонтеро АльвароМоскера Йерсон
20 июня. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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ГЕРМАНИЯ КОЛУМБИЯ
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