Германия - Колумбия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Германии и Колумбии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Германия - Колумбия
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Протокол игры
Тер Штеген Марк-Андре•Тиав Малик•Джан Эмре•Рюдигер Антонио•Вольф Мариус•Госенс Робин•Горецка Леон•Гюндоган Илкай•Мусиала Джамал•Сане Лерой•Хаверц Кай
Варгас Камило•Муньос Даниэль•Мина Йерри•Лукуми Джон•Мачадо Дейвер•Куадрадо Хуан•Урибе Матеус•Хефферсон Лерма•Ариас Джон•Борре Рафаэль•Диас Луис
20 июня. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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