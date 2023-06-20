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Товарищеские матчи по футболу

Данило провёл 50-й матч за сборную Бразилии

20 Июня 2023 • 10:44 Комментировать
Бразилия
4:1
Гвинея
окончен

Сборная Бразилии обыграла в товарищеском матче с крупным счетом Гвинею, «Селесао» забили четыре мяча, на что африканцы ответили только одним. Для защитника бразильской сборной и туринского «Ювентуса» Данило этот матч стал 50-м в составе национальной команды.

И его отметили должным образом - после игры ему вручили соответствующую памятную футболку, а бразильская федерация футбола посвятила событию целую публикацию, с цитированием слов президента по этому поводу. Данило очень тронуло такое внимание.

- Хочу поблагодарить президента за его слова, очень приятно получить такое признание. Вообще, благодарен всем за проявленную любовь и внимание, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Данило
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