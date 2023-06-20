Данило провёл 50-й матч за сборную Бразилии

Сборная Бразилии обыграла в товарищеском матче с крупным счетом Гвинею, «Селесао» забили четыре мяча, на что африканцы ответили только одним. Для защитника бразильской сборной и туринского «Ювентуса» Данило этот матч стал 50-м в составе национальной команды.

И его отметили должным образом - после игры ему вручили соответствующую памятную футболку, а бразильская федерация футбола посвятила событию целую публикацию, с цитированием слов президента по этому поводу. Данило очень тронуло такое внимание.

- Хочу поблагодарить президента за его слова, очень приятно получить такое признание. Вообще, благодарен всем за проявленную любовь и внимание, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.