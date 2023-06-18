Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

​В ходе товарищеского матча сборных Колумбии и Ирака на трибуне случилась серьёзная драка

18 Июня 2023 • 04:26 Комментировать
Колумбия
1:0
Ирак
окончен

Сборные Колумбии и Ирака сыграли между собой в товарищеском матче в испанской Валенсии, южноамериканцы выиграли благодаря единственному голу Матео Кассьеры - нападающего питерского «Зенита».

Однако на трибунах обстановка была совсем не товарищеской - в какой-то момент там вспыхнул серьезный конфликт, причем не совсем понятно, между кем, так как поклонников сборной Ирака в Валенсии было, мягко говоря, немного.

Полиция несколько запоздала с порядком - когда она вмешалась, в ход уже пошли оторванные сиденья. Теперь ей придется установить зачинщика драки и заставить его выплатить убытки. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Колумбии Сборная Ирака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
04:26 · Товарищеские матчи
​В ходе товарищеского матча сборных Колумбии и Ирака на трибуне случилась серьёзная драка
00:35 · Товарищеские матчи
Сборная Бразилии крупно обыграла сборную Гвинеи
00:26 · Товарищеские матчи
Малкома выпустили на замену в матче Бразилии с Гвинеей
17 Июня
17:34 · Товарищеские матчи
Флик высказался о слабой форме сборной Германии
09:52 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра высказался о своём дебюте за сборную Колумбии 1
01:10 · Товарищеские матчи
Флик прокомментировал поражение сборной Германии от Польши
00:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Кассьерра забил за сборную Колумбии
00:03 · Товарищеские матчи
Сборная Германии выиграла всего 4 из последних 15 матчей
16 Июня
22:20 · Товарищеские матчи
Блащиковски сыграл прощальный матч за сборную Польши официально
21:20 · Товарищеские матчи
Хаверц и Мусиала – в основе сборной Германии на матч с командой Польши
21:15 · Товарищеские матчи
Польша - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
00:48 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген высказался о конкуренции с Нойером в сборной Германии
15 Июня
22:24 · Россия. Премьер-лига
Ямайский легионер «Спартака» отличился за свою сборную
12 Июня
21:01 · Товарищеские матчи
Сборная Украины едва не обыграла команду Германии в Бремене 1
11 Июня
22:48 · Международные
Сборная Израиля – бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем