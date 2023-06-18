​В ходе товарищеского матча сборных Колумбии и Ирака на трибуне случилась серьёзная драка

Сборные Колумбии и Ирака сыграли между собой в товарищеском матче в испанской Валенсии, южноамериканцы выиграли благодаря единственному голу Матео Кассьеры - нападающего питерского «Зенита».

Однако на трибунах обстановка была совсем не товарищеской - в какой-то момент там вспыхнул серьезный конфликт, причем не совсем понятно, между кем, так как поклонников сборной Ирака в Валенсии было, мягко говоря, немного.

Полиция несколько запоздала с порядком - когда она вмешалась, в ход уже пошли оторванные сиденья. Теперь ей придется установить зачинщика драки и заставить его выплатить убытки.