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Товарищеские матчи по футболу

Сборная Бразилии крупно обыграла сборную Гвинеи

18 Июня 2023 • 00:35 Комментировать
Бразилия
4:1
Гвинея
окончен

Сборная Бразилии по футболу обыграла в товарищеском матче сборную Гвинеи, забив той четыре мяча. На это африканцы смогли ответить лишь одним голом.

В составе Бразилии голы забили Жоэлинтон, Родриго, Эдер Милитао и Винисиус Жуниор, реализовавший пенальти.

Протокол игры  
Бразилия4:1Гвинея
(1:0) Жоэлинтон27'  
(2:0) Родриго30'  
  36'Гирасси Серу (2:1)
(3:1) Милитао Эдер47'  
(4:1) Винисиус Жуниор88'  
Эдерсон МораесДанило ЛуисМилитао ЭдерМаркиньос МаркосАйртон ЛукасЖоэлинтон 65' (Вейга Рафаэль ( 65') Каземиро КарлосПакета Лукас 65' (Гимараэс Бруно ( 65') РодригоРишарлисон 83' (Педро Гильерме ( 83') Винисиус Жуниор 90' (Рони III ( 90')
Запасные: Малком ФилипеСкардовелли ВандерсонРенан РобертИбаньес РожерТеллес АлексАлиссон БекерВевертон ПерейраАндре
Коне ИбрагимКонт Антуан 65' (Канте Хосе ( 65') Соу СаидуДьякаби МуктарСилла ИссиагаДиавара АмадуМориба Илайкс 83' (Али Мохамед ( 83') Гилавоги Морган 73' (Силла Морлей ( 73') Кейта Наби 73' (Диаби Ядали ( 73') Камано Франсуа 73' (Сиссе Сейдуба ( 73') Гирасси Серу 65' (Силла Дембо ( 65')
Запасные: Кейта Али IIДиаките ИбрахимДиакаби ЛассанаКонате МориКонте ИбраимаКамара Агибу
17 июня.

 

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