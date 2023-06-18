Сборная Бразилии крупно обыграла сборную Гвинеи

Сборная Бразилии по футболу обыграла в товарищеском матче сборную Гвинеи, забив той четыре мяча. На это африканцы смогли ответить лишь одним голом.
В составе Бразилии голы забили Жоэлинтон, Родриго, Эдер Милитао и Винисиус Жуниор, реализовавший пенальти.
Протокол игры
|(1:0) Жоэлинтон27'
|(2:0) Родриго30'
|36'Гирасси Серу (2:1)
|(3:1) Милитао Эдер47'
|(4:1) Винисиус Жуниор88'
Эдерсон Мораес•Данило Луис•Милитао Эдер•Маркиньос Маркос•Айртон Лукас•Жоэлинтон65' (Вейга Рафаэль (65') •Каземиро Карлос•Пакета Лукас65' (Гимараэс Бруно (65') •Родриго•Ришарлисон83' (Педро Гильерме (83') •Винисиус Жуниор90' (Рони III (90')
Коне Ибрагим•Конт Антуан65' (Канте Хосе (65') •Соу Саиду•Дьякаби Муктар•Силла Иссиага•Диавара Амаду•Мориба Илайкс83' (Али Мохамед (83') •Гилавоги Морган73' (Силла Морлей (73') •Кейта Наби73' (Диаби Ядали (73') •Камано Франсуа73' (Сиссе Сейдуба (73') •Гирасси Серу65' (Силла Дембо (65')
17 июня.
Бан пользователя