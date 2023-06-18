Малкома выпустили на замену в матче Бразилии с Гвинеей

Сборная Бразилии по футболу проводит товарищеский матч против африканской Гвинеи, и на 80-й минуте игры на поле появился Малком - лучший бомбардир российского чемпионата в составе питерского «Зенита», в очередной раз ставшего чемпионом России.

Он заменил в составе «Селесао» Родриго, и вместе с этим была проведена еще одна замена - Ришарлисона заменил Педро. Вскоре после этого счет вырос до крупного, потому что бразильцы забили еще один мяч.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и сборными Гвинеи можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.