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Товарищеские матчи по футболу

Малкома выпустили на замену в матче Бразилии с Гвинеей

18 Июня 2023 • 00:26 Комментировать
Бразилия
4:1
Гвинея
окончен

Сборная Бразилии по футболу проводит товарищеский матч против африканской Гвинеи, и на 80-й минуте игры на поле появился Малком - лучший бомбардир российского чемпионата в составе питерского «Зенита», в очередной раз ставшего чемпионом России.

Он заменил в составе «Селесао» Родриго, и вместе с этим была проведена еще одна замена - Ришарлисона заменил Педро. Вскоре после этого счет вырос до крупного, потому что бразильцы забили еще один мяч.

Следить за событиями игры между сборными Бразилии и сборными Гвинеи можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Малком Филипе
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