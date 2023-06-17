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Флик высказался о слабой форме сборной Германии

17 Июня 2023 • 17:34 Комментировать
Польша
1:0
Германия
окончен

Наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик отреагировал на слабую форму сборной в последних матчах.

«Я могу понять критиков. Однако мы находимся в процессе формирования. В таком процессе есть этапы, на которых будет тяжело», – заявил специалист, чьи слова приводит Kicker.

Напомним, что 16 июня хозяева предстоящего чемпионата Европы уступили с минимальным счетом сборной Польши. В последних 15 матчах подопечные Флика одержали лишь четыре победы, вылетев, в том числе, с групповой стадии катарского чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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