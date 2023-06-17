Флик прокомментировал поражение сборной Германии от Польши

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик оценил игру своей команды в товарищеском поединке против сборной Польши (0:1).

Немецкая национальная команда владела значительным преимуществом по нанесённым ударам, но так и не смогла ответить на гол, пропущенный в первом тайме.

«Очень разочаровывающий результат. В первом тайме мы играли слишком нервно, нам не хватало темпа, было не так много явных голевых моментов. После перерыва нам удалось прибавить и создать хорошие шансы, но Щесны великолепно спасал свою команду.

Нам нужно лучше реализовывать моменты и начать добиваться результатов. Сейчас сборная Германии проходит через непростую фазу, но мы обязательно её преодолеем», – цитирует Bayern & Germany Флика.