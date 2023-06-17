Сборная Германии выиграла всего 4 из последних 15 матчей

Сборная Германии показывает не лучшие результаты в последних встречах.

Команда Ханса-Дитера Флика уступила в сегодняшнем товарищеском матче сборной Польши (0:1). Как отмечает Bayern & Germany, немецкая национальная команда победила лишь четырежды в последних 15 поединках с конца марта прошлого года. Победы были одержаны над соперниками из Италии (5:2), Омана (1:0). Коста-Рики (4:2) и Перу (2:0), в семи случаях была зафиксирована ничья, а в четырёх встречах победу праздновали оппоненты.

Напомним, что сборная Германии не участвует в отборочном этапе чемпионата Европы – 2024, поскольку примет этот турнир в качестве хозяина.