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Товарищеские матчи по футболу

Сборная Германии выиграла всего 4 из последних 15 матчей

17 Июня 2023 • 00:03 Комментировать
Польша
1:0
Германия
окончен

Сборная Германии показывает не лучшие результаты в последних встречах.

Команда Ханса-Дитера Флика уступила в сегодняшнем товарищеском матче сборной Польши (0:1). Как отмечает Bayern & Germany, немецкая национальная команда победила лишь четырежды в последних 15 поединках с конца марта прошлого года. Победы были одержаны над соперниками из Италии (5:2), Омана (1:0). Коста-Рики (4:2) и Перу (2:0), в семи случаях была зафиксирована ничья, а в четырёх встречах победу праздновали оппоненты.

Напомним, что сборная Германии не участвует в отборочном этапе чемпионата Европы – 2024, поскольку примет этот турнир в качестве хозяина.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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