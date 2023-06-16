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Товарищеские матчи по футболу

Блащиковски сыграл прощальный матч за сборную Польши официально

16 Июня 2023 • 22:20 Комментировать

37-летний ветеран польского футбола Якуб Блащиковски сыграл последний матч в карьере за сборную Польши. Он вышел в составе польской команды на 16 минут в рамках товарищеского матча против сборной Германии, который в эти минуты проходит в Варшаве.

Замена произошла на 16-й минуте именно потому, что на спине у Блащиковски – 16-й номер. Его на поле сменил молодой Крыстян Белик. Обе команды устроили игроку коридор почёта, когда тот покидал футбольное поле «Национального стадиона».

С 2019 года бывший игрок дортмундской «Боруссии» выступает на родине – за краковскую «Вислу». В сборную Польши полузащитник вызывался с 2006 по 2019 годы.

Текстовую трансляцию товарищеской встречи проводит LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Якуб Блащиковски
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