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Хаверц и Мусиала – в основе сборной Германии на матч с командой Польши

16 Июня 2023 • 21:20 Комментировать

Сборные Польши и Германии в пятницу вечером проведут в Варшаве очный контрольный поединок. Команды огласили свои стартовые составы на грядущую игру.

Сборная Польши: Щесны, Берешиньски, Кивёр, Беднарек, Кедзёра, Каминьски, Зелиньски, С. Шиманьски, Д. Шиманьски, Блащиковский, Левандовски;

Сборная Германии: тер Штеген, Керер, Тиав, Рюдигер, Хофманн, Джан, Хенрихс, Вирц, Киммих, Мусиала, Хаверц;

Следить за событиями этого интересного поединка можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru. Старт игры – 21:45, время московское.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Польши
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