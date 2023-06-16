Хаверц и Мусиала – в основе сборной Германии на матч с командой Польши

Сборные Польши и Германии в пятницу вечером проведут в Варшаве очный контрольный поединок. Команды огласили свои стартовые составы на грядущую игру.

Сборная Польши: Щесны, Берешиньски, Кивёр, Беднарек, Кедзёра, Каминьски, Зелиньски, С. Шиманьски, Д. Шиманьски, Блащиковский, Левандовски;

Сборная Германии: тер Штеген, Керер, Тиав, Рюдигер, Хофманн, Джан, Хенрихс, Вирц, Киммих, Мусиала, Хаверц;

Следить за событиями этого интересного поединка можно в текстовой трансляции от портала LiveResult.ru. Старт игры – 21:45, время московское.