Польша - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Польши и Германии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Польша - Германия
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Кивёр Якуб31'
Щесны Войцех•Кедзёра Томаш•Беднарек Ян•Кивёр Якуб•Берешиньски Бартош•Блащиковский Якуб17' (Скораш Михал (17') •Шиманьски Дамиан•Шиманьски Себастьян46' (Милик Аркадиуш (46') •Зелиньски Пётр•Каминьски Якуб•Левандовски Роберт46' (Линетти Кароль (46')
Тер Штеген Марк-Андре•Керер Тило•Тиав Малик•Рюдигер Антонио•Хофманн Йонас46' (Госенс Робин (46') •Вирц Флориан•Джан Эмре•Хенрихс Бенджамин•Киммих Йозуа•Мусиала Джамал•Хаверц Кай
16 июня. Стадион "Национальный стадион (Варшава)" (Варшава).
Бан пользователя