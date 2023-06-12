Сборная Украины едва не обыграла команду Германии в Бремене

В понедельник сборная Германии проводила свой тысячный матч в истории. В соперниках была команда Украины, которую только-только принял Сергей Ребров. «Бундестим» с первых секунд прижал противника к воротам и легко повел. Йозуа Киммих метров с 13 пробил на силу по воротам, и мяч от спины Никласа Фюллькруга оказался в сетке. Соперник отыгрался неожиданно. Виктор Цыганков в контратаке получил пространство и поразил дальний угол ворот. Тут же Михаил Мудрик наносил удар мимо рамки, но мяч после удачного рикошета от Антонио Рюдигера поразил цель. Лерой Сане на 45-й минуте со штрафного пробил в перекладину у дальней девятки. После перерыва оборона сборной Германии провалилась, Артём Довбик выманил на себя голкипера и вывел Цыганкова на пустые ворота - 3:1. В самой концовке команда Ханси Флика начала забивать. Кай Хаверц отправил мяч в сетку, получив из глубины поля передачу в штрафную. На 90-й минуте сборная Украины получила пенальти в свои ворота. Киммих сравнял счет рикошетом от левой штанги - 3:3.