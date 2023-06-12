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Сборная Украины едва не обыграла команду Германии в Бремене

12 Июня 2023 • 21:01 Комментировать
Германия
3:3
Украина
окончен

В понедельник сборная Германии проводила свой тысячный матч в истории. В соперниках была команда Украины, которую только-только принял Сергей Ребров. «Бундестим» с первых секунд прижал противника к воротам и легко повел. Йозуа Киммих метров с 13 пробил на силу по воротам, и мяч от спины Никласа Фюллькруга оказался в сетке. Соперник отыгрался неожиданно. Виктор Цыганков в контратаке получил пространство и поразил дальний угол ворот. Тут же Михаил Мудрик наносил удар мимо рамки, но мяч после удачного рикошета от Антонио Рюдигера поразил цель. Лерой Сане на 45-й минуте со штрафного пробил в перекладину у дальней девятки. После перерыва оборона сборной Германии провалилась, Артём Довбик выманил на себя голкипера и вывел Цыганкова на пустые ворота - 3:1. В самой концовке команда Ханси Флика начала забивать. Кай Хаверц отправил мяч в сетку, получив из глубины поля передачу в штрафную. На 90-й минуте сборная Украины получила пенальти в свои ворота. Киммих сравнял счет рикошетом от левой штанги - 3:3.

Протокол игры  
Германия3:3Украина
(1:0) Фюллькруг Никлас6'  
  19'Цыганков Виктор (1:1)
  23'Рюдигер Антонио (1:2)
  56'Цыганков Виктор (1:3)
(2:3) Хаверц Кай83'  
(3:3) Киммих Йозуа90'  
Трапп КевинРюдигер АнтониоГинтер МаттиасШлоттербек Нико 46' (Клостерманн Лукас ( 46') Вольф Мариус 62' (Хофманн Йонас ( 62') Раум Давид 71' (Вирц Флориан ( 71') Горецка Леон 62' (Мусиала Джамал ( 62') Киммих ЙозуаБрандт Юлиан 71' (Хенрихс Бенджамин ( 71') Фюллькруг Никлас 46' (Хаверц Кай ( 46') Сане Лерой
Запасные: Керер ТилоТиав МаликЛено БерндТер Штеген Марк-АндреДжан Эмре
Трубин АнатолийТымчик АлександрЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко Виталий 78' (Пихалёнок Александр ( 78') Цыганков Виктор 72' (Зубков Александр ( 72') Степаненко Тарас 65' (Игнатенко Даниил ( 65') Судаков ГеоргийМудрик Михаил 78' (Соболь Эдуард ( 78') Ярмоленко Андрей 65' (Малиновский Руслан ( 65') Довбик Артём 64' (Ванат Владислав ( 64')
Запасные: Бондарь ВалерийБущан ГеоргийСидорчук СергейКонопля ЕфимСваток АлександрЛунин Андрей
12 июня. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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Сборная Германии Сборная Украины
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