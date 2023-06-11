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Товарищеские матчи по футболу

Дюков - о товарищеских матчах сборной России: С нами не хотят играть

11 Июня 2023 • 21:37 Комментировать

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о трудностях с организацией товарищеских матчей для национальной команды.

Спортивный деятель отметил, что в шорт-лист потенциальных соперников входят до десяти сборных, но есть определённые проблемы, что организовать товарищеские матчи, так как с нами не хотят играть.

«Есть международный календарь, команды уже участвуют или будут участвовать в своих отборочных турнирах, поэтому есть определенные ограничения», - приводит слова Дюкова ТАСС.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в сентябре у сборной России запланирован товарищеский матч против сборной Катара. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Александр Дюков
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