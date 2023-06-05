Испания и Бразилия проведут товарищеский матч в 2024 году

Футбольные сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч в марте 2024 года в знак борьбы против расизма.

Матч анонсирован в социальных сетях испанской сборной. Поединок состоится в Испании и будет иметь слоган «Одна кожа».

Инициативу представят Луис Рубиалес, президент Испанской футбольной федерации, и Эдналдо Родригес, президент Бразильской футбольной конфедерации. Ожидается, что в ближайшее время они предоставят более подробные сведения о мероприятии.

Такое решение принято в контексте усилий по борьбе с расизмом в футболе. Матч станет платформой для привлечения внимания к этой проблеме и повышения осведомленности о необходимости толерантности и уважения в спорте.