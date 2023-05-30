Колосков – об отмене июньских сборов команды России: «Люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о решении отменить июньские сборы национальной команды.

Спортивный деятель считает это решение правильным, так все равно нет никаких товарищеских матчей.

«Люди в отпуск уже билеты взяли, плавки приготовили, а вы их на сборы забираете. Абсолютно правильное решение. Раз отменили, значит минусом для команды это не станет», - приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, что на июнь у сборной России был запланирован товарищеский матч против сборной Камеруна, но африканская команда в последний моментприняла решение отказаться.

