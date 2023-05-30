Карпин – об отмене июньского сбора национальной команды: «Это решение выглядит разумным»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении отменить июньский тренировочный сбор национальной команды.

Наставник отметил, что данное решение было принято совместно с РФС в силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты.

«В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону», - приводит слова КарпинаТАСС.

Напомним, что сборная России в июне должна была провести товарищеский матч против сборной Камеруна, но африканская команда в последний момент отказалась от проведения встречи.