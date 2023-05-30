В РФС объяснили решение отменить июньский сбор национальной команды

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил решение отменить июньский сбор национальной команды.

Спортивный деятель отметил, что У РФС были предварительные договоренности о проведении товарищеского матча со сборной Камеруна, однако африканская команда в последний момент приняла решение отказаться.

«Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону», - приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России не принимает участия в отборочном этапе на чемпионат Европы 2024 года.