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В РФС объяснили решение отменить июньский сбор национальной команды

30 Мая 2023 • 13:35 Комментировать

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил решение отменить июньский сбор национальной команды.

Спортивный деятель отметил, что У РФС были предварительные договоренности о проведении товарищеского матча со сборной Камеруна, однако африканская команда в последний момент приняла решение отказаться.

«Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону», - приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России не принимает участия в отборочном этапе на чемпионат Европы 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Митрофанов
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