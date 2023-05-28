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Малком вызван в национальную сборную Бразилии на товарищеские матчи

28 Мая 2023 • 18:20 Комментировать

Форвард питерского «Зенита» Малком получил приглашение в национальную сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.

Нападающий попал в список из 23 футболистов, который огласил и.о главного тренера бразильской национальной команды Рамон Менезес.

Сборная Бразилии сыграет в июне товарищеские матчи со сборной Гвинеи (17 июня, Барселона) и сборной Сенегала (20 июня, Лиссабон).

Также в заявку южноамериканской команды попал бывший защитник московского «Спартака» Айртона, который выступает за «Фламенго».

Напомним, что Малком в составе олимпийской сборной своей страны принял участие в Играх в Токио, где по итогу забил победный мяч в финале турнира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Малком Филипе
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