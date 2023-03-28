Игроки сборной Перу подрались с испанской полицией

Игроки сборной Перу вступили в конфликт с испанской полицией, об этом сообщили журналисты ESPN.

Согласно данным источника, инцидент произошел в отеле, где фанаты хотели пообщаться со своими любимцами. В один из моментов полицейский оттолкнул одного из игроков сборной Перу. Это не понравилось футболисту, и он толкнул представителя власти в ответ. Это стало катализатором потасовки между перуанскими игроками и полицейскими.

Сборная Перу сейчас находится в Мадриде, где у нее запланирован товарищеский поединок против сборной Испании. Матч пройдет 28 марта и начнется в 22:30 по мск.