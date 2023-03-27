Известный иракский журналист Хуссам Альдарраджи специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал исход вчерашнего матча сборных России и Ирака. Игра, напомним, прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и завершилась победой россиян – 2:0.

Как вам игра?

Матч мне понравился, он получился достаточно динамичным и красивым. По ходу матча инициатива переходила от одной команды к другой. В какой-то момент казалось, что сборная Ирака может выиграть. Нам очень нужны такие серьёзные матчи, но в более боевом составе. У нас не было некоторых игроков, которые выступают в Европе и Саудовской Аравии. Однако это не оправдание, у России тоже не было на поле игроков, которые играют в Европе.

Обратили на кого-то внимание в сборной России?

Меня очень впечатлил Сергей Пиняев. Самый молодой игрок сборной России был абсолютно лучшим игроком матча, у парня большое будущее. Уровень игроков сборной России мне понравился, особенно их физика. Повторюсь, сборной Ирака нужны такие матчи.

Вы бы хотели, чтобы команды сыграли уже в Ираке?

Это было бы большой честью для нас. Конечно, я бы хотел, чтобы сборная России приехала к нам в гости. Например, матч может состояться в городе Басра. Это очень красивый город, в котором есть отличный стадион с великолепной атмосферой. Но думаю, что нужно будет подождать. У нас очень жарко летом, вряд ли сборная России согласится играть в такую жару. Следующей осенью или через год, я думаю, будет комфортно сыграть такой матч у нас в стране.