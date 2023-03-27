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Агент Сафонов: «В сборной России немного недооценили команду Ирака»

27 Марта 2023 • 18:03 Комментировать

Российский футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал уверенную победу сборной России в матче против команды Ирака (2:0). По его словам, уверенной игру россиян против ближневосточного соперника можно назвать лишь во втором тайме.

«Мне кажется, в команде немного недооценили сборную Ирака. Мне Ирак больше понравился, поорганизованней команда, с хорошим тренером, который всё доходчиво объясняет», - цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

Эксперт добавил, что на протяжении игры иракцы играли, используя высокий прессинг, однако во втором тайме попросту устали.

«В первом тайме сборная России вообще никак не играла. Будь у Ирака сильные нападающие, три мяча спокойно бы забили нам», - предположил Сафонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Алексей Сафонов Сборная Ирака
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