Колыванов: «Думаю, ребята в сборной России уже сами устали без побед»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился своими мыслями перед контрольным матчем сборной России против сборной Ирака. Он пройдёт сегодня в Санкт-Петербурге на поле «Газпром-Арены».

«Надеюсь, выиграют сегодня. Хочется от них игры посимпатичнее, чем в других последних товарищеских матчах. Таких, как с Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, например. Думаю, ребята уже сами устали не выигрывать, а пора», - рассказал Колыванов порталу Rusfootball.

Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 18:00 по местному времени, следите за событиями игры из любой точки планеты и в любых условиях с трансляцией от портала Liveresult.ru.