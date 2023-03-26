Пименов: «Сборная России победит сборную Ирака, уже пора побеждать»

В прошлом нападающий сборной России Руслан Пименов выразил надежду, что дома подопечным Валерия Карпина ничего не помешает добыть победу над сборной Ирака.

«Хоть сборную Ирака я не знаю, мне кажется, у нас будет победа в матче. Уже пора! Я ожидаю праздника перед игрой и того, что на стадион придёт большое количество болельщиков», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что команды выйдут на поле «Газпром Арены» сегодня вечером, в 18:00 по московскому времени. Следите за ходом встречи из любой точки Земного шара, где есть Интернет, благодаря текстовой трансляции, которую любезно проведёт портал Liveresult.ru.