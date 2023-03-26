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Пименов: «Сборная России победит сборную Ирака, уже пора побеждать»

26 Марта 2023 • 08:56 Комментировать (6)
РОССИЯ
...
Ирак
1 1.65 X 4.00 2 6.00
Через 7 ч. 49 мин.

В прошлом нападающий сборной России Руслан Пименов выразил надежду, что дома подопечным Валерия Карпина ничего не помешает добыть победу над сборной Ирака.

«Хоть сборную Ирака я не знаю, мне кажется, у нас будет победа в матче. Уже пора! Я ожидаю праздника перед игрой и того, что на стадион придёт большое количество болельщиков», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что команды выйдут на поле «Газпром Арены» сегодня вечером, в 18:00 по московскому времени. Следите за ходом встречи из любой точки Земного шара, где есть Интернет, благодаря текстовой трансляции, которую любезно проведёт портал Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Руслан Пименов
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РОССИЯ ИРАК
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Комментарии (6)
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Djin Green
26 Марта 2023 в 09:49
Сборной пора весла сушить. А они еще трепыхаются.
TEREX
26 Марта 2023 в 09:47
ну хатя бы ираку ни праиграть бы..)) ничейка будит ф самый рас..)) ф чём сила брат?
ингерман
26 Марта 2023 в 09:50
ай бро ин вино веритас.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
26 Марта 2023 в 09:55
да канешна бро..истина та ана в вине..а хде фуцбалисты..каторы защищают честь страны? карпуша набрал полный свинарник и паказал усем хде ихняя места..)) апхахочишся..))
ингерман
26 Марта 2023 в 09:35
ай.. аказываца цырк никуды и не уизжал.. кхе-кхе.. )))
fishingman65
26 Марта 2023 в 09:13
Развивайте тему: "Интервью мёртвых". Гы-гы-гы-гы.
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