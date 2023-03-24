Сборная Аргентины забила Панаме два безответных мяча

Чемпионы мира, аргентинцы, обыграли сборную Панамы в товарищеском матче, забив той два мяча во второй половине встречи.
Первый из них записал на свой счет Тьяго Альмада, который добил мяч в ворота после того, как Лионель Месси со штрафного попал в крестовину. Через десять минут Лео пробил чуть точнее - и мяч со штрафного отправился прямо в девятку ворот панамцев.
Почти сразу после этого прозвучал финальный свисток.
Протокол игры
|(1:0) Альмада Тьяго78'
|(2:0) Месси Лионель89'
Мартинес Эмилиано•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Отаменди Николас46' (Мартинес Лаутаро (46') •Тальяфико Николас69' (Акунья Маркос (69') •Де Пауль Родриго•Фернандес Энцо60' (Дибала Пауло (60') •Макаллистер Алексис46' (Мартинес Лисандро (46') •Месси Лионель•Альварес Хулиан46' (Альмада Тьяго (46') •Ди Мария Анхель60' (Паредес Леандро (60')
24 марта. Стадион "El Monumental".
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