Сборная Аргентины забила Панаме два безответных мяча

Чемпионы мира, аргентинцы, обыграли сборную Панамы в товарищеском матче, забив той два мяча во второй половине встречи.

Первый из них записал на свой счет Тьяго Альмада, который добил мяч в ворота после того, как Лионель Месси со штрафного попал в крестовину. Через десять минут Лео пробил чуть точнее - и мяч со штрафного отправился прямо в девятку ворот панамцев.

Почти сразу после этого прозвучал финальный свисток.