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Сборная Аргентины забила Панаме два безответных мяча

24 Марта 2023 • 04:32 Комментировать
Аргентина
2:0
Панама
окончен

Чемпионы мира, аргентинцы, обыграли сборную Панамы в товарищеском матче, забив той два мяча во второй половине встречи.

Первый из них записал на свой счет Тьяго Альмада, который добил мяч в ворота после того, как Лионель Месси со штрафного попал в крестовину. Через десять минут Лео пробил чуть точнее - и мяч со штрафного отправился прямо в девятку ворот панамцев.

Почти сразу после этого прозвучал финальный свисток. 

Протокол игры  
Аргентина2:0Панама
(1:0) Альмада Тьяго78'  
(2:0) Месси Лионель89'  
Мартинес ЭмилианоМолина НауэльРомеро КристианОтаменди Николас 46' (Мартинес Лаутаро ( 46') Тальяфико Николас 69' (Акунья Маркос ( 69') Де Пауль РодригоФернандес Энцо 60' (Дибала Пауло ( 60') Макаллистер Алексис 46' (Мартинес Лисандро ( 46') Месси ЛионельАльварес Хулиан 46' (Альмада Тьяго ( 46') Ди Мария Анхель 60' (Паредес Леандро ( 60')
Запасные: Монтьель ГонсалоГидо РодригесПесселья ХерманФойт ХуанРульи ХеронимоЛо Чельсо ДжованиАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос Эксекиэль
Jose Carlos GuerraРамос ДжованиRichard PeraltaАндерсон ИванГальван КевинСтивенс АльфредоIrving Gudino 67' (Martin Moran ( 67') Мурильо Хосе 76' (Камарго Мигель ( 76') Ronaldo Cordoba 46' (Браун Омар ( 46') Димас ЭмерсонМедина Виктор
Запасные: Jorge SerranoАвила РикардоGilberto Hernandez
24 марта. Стадион "El Monumental".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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