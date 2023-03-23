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Товарищеские матчи по футболу

Балахнин: «Зенит» не должен докладывать о своих играх тренировочных»

23 Марта 2023 • 19:14 Комментировать

Бывший полузащитник ростовского СКА Сергей Балахнин прокомментировал товарищеский матч между «Фенербахче» и «Зенитом».

«То, что делает «Зенит», не должен докладывать о своих играх тренировочных», - приводит слова Балахнина Vprognoze.ru.

В настоящий момент противостояние турецкой и российской команд уже началось. Счёт 1:0, впереди хозяева поля.

«Зенит» одна российская команда, которая хоть как-то пытается показать себя на международной арене», - добавил специалист.

За прямой трансляцией данного поединка вы можете следить на нашем сайте.

Ближайший официальный матч «Зенита» - с «Уралом» первого апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Сергей Балахнин Товарищеский Матч
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