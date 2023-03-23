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Сборная Ирландии обыграла Латвию в результативном матче

23 Марта 2023 • 02:45 Комментировать
Ирландия
3:2
Латвия
окончен

Сборная Ирландии обыграла латышей в достаточно результативной товарищеской игре - в ней зрители увидели целых пять мячей. Ирландцы начали с места в карьер, быстро забив два мяча - причем второй записал на свой счет впервые выступивший в национальной команде Эван Фергюсон.

Но латыши оказались весьма стойкими - они не пали духом и к концу первого тайма счет сравняли. И все же гол «истинного ирландца» Чидози Огбене в середине второго тайма все-таки принес победу более именитой команде. 

Протокол игры  
Ирландия3:2Латвия
(1:0) О'Дуда Каллум6'  
(2:0) Фергюсон Эван17'  
  33'Робертс Улдрикис (2:1)
  45'Зюзин Артур (2:2)
(3:2) Огбене Чидози65'  
Келлехер КаомхинОмобамиделе Эндрю 63' (Огбене Чидози ( 63') Коллинз НатанО'Ши ДараДоэрти Мэтт 63' (Иган Джон ( 63') О'Дуда Каллум 77' (Макклин Джеймс ( 77') Моламби ДжейсонБраун АланОбафеми Майкл 63' (Джонстон Майкл ( 63') Смоллбоун Уильям 82' (Хендрик Джефф ( 82') Фергюсон Эван 73' (Пэрротт Трой ( 73')
Запасные: Сайкс МаркНайт ДжейсонТраверс МаркКаллен ДжошМакграт ДжеймиКин УильямБазуну Гэвин
Стейнбор ПавелСавалниекс РобертсБалодис Даниэль 46' (Ошс Марцис ( 46') Черномордийс АнтонийсСорокин ВладиславИкауниекс Янис 65' (Яунземс Алвис ( 65') Зюзин Артур 71' (Варславаyc Ренарс ( 71') Кристерс ТоберсЦыганик Андрей 71' (Савельевс Алексейс ( 71') Робертс Улдрикис 81' (Икаунекс Давис ( 81') Гутковский Владислав 56' (Кроллис Раймондс ( 56')
Запасные: Озолс РобертСтуглис ЭлвисПуринс НильсТонышев МаксимДашкевич ЭдуардДубра КаспарБирка Эмиль
22 марта.

 

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Сборная Ирландии Сборная Латвии
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