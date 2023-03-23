Сборная Ирландии обыграла Латвию в результативном матче

Сборная Ирландии обыграла латышей в достаточно результативной товарищеской игре - в ней зрители увидели целых пять мячей. Ирландцы начали с места в карьер, быстро забив два мяча - причем второй записал на свой счет впервые выступивший в национальной команде Эван Фергюсон.

Но латыши оказались весьма стойкими - они не пали духом и к концу первого тайма счет сравняли. И все же гол «истинного ирландца» Чидози Огбене в середине второго тайма все-таки принес победу более именитой команде.