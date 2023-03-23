Сборная Ирландии обыграла Латвию в результативном матче

Сборная Ирландии обыграла латышей в достаточно результативной товарищеской игре - в ней зрители увидели целых пять мячей. Ирландцы начали с места в карьер, быстро забив два мяча - причем второй записал на свой счет впервые выступивший в национальной команде Эван Фергюсон.
Но латыши оказались весьма стойкими - они не пали духом и к концу первого тайма счет сравняли. И все же гол «истинного ирландца» Чидози Огбене в середине второго тайма все-таки принес победу более именитой команде.
Протокол игры
|(1:0) О'Дуда Каллум6'
|(2:0) Фергюсон Эван17'
|33'Робертс Улдрикис (2:1)
|45'Зюзин Артур (2:2)
|(3:2) Огбене Чидози65'
Келлехер Каомхин•Омобамиделе Эндрю63' (Огбене Чидози (63') •Коллинз Натан•О'Ши Дара•Доэрти Мэтт63' (Иган Джон (63') •О'Дуда Каллум77' (Макклин Джеймс (77') •Моламби Джейсон•Браун Алан•Обафеми Майкл63' (Джонстон Майкл (63') •Смоллбоун Уильям82' (Хендрик Джефф (82') •Фергюсон Эван73' (Пэрротт Трой (73')
Стейнбор Павел•Савалниекс Робертс•Балодис Даниэль46' (Ошс Марцис (46') •Черномордийс Антонийс•Сорокин Владислав•Икауниекс Янис65' (Яунземс Алвис (65') •Зюзин Артур71' (Варславаyc Ренарс (71') •Кристерс Тоберс•Цыганик Андрей71' (Савельевс Алексейс (71') •Робертс Улдрикис81' (Икаунекс Давис (81') •Гутковский Владислав56' (Кроллис Раймондс (56')
22 марта.
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