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«Поддержим честь этой футболки» - Скалони выставит лучший состав на игру с Панамой

23 Марта 2023 • 02:05 Комментировать
Аргентина
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Панама
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24.03 03:00

Выступающая в качестве чемпиона мира сборная Аргентины не намерена ударить лицом в грязь в своем первом после победы в Катаре матче. Это будет встреча со сборной Панамы, и Лионель Скалони, наставник аргентинской сборной, выставит свой самый боевой состав:

- Это важный матч. Футболка сборной Аргентины обязывает. Праздник - это хорошо, но мы должны сделать свою работу на поле. Мы - чемпионы мира, - цитирует слова наставника аргентинской сборной итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сборная Аргентины становилась чемпионом мира три раза - в 1978, в 1986 и в 2022 годах. 

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Сборная Аргентины Лионель Скалони
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АРГЕНТИНА ПАНАМА
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