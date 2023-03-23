«Поддержим честь этой футболки» - Скалони выставит лучший состав на игру с Панамой

Выступающая в качестве чемпиона мира сборная Аргентины не намерена ударить лицом в грязь в своем первом после победы в Катаре матче. Это будет встреча со сборной Панамы, и Лионель Скалони, наставник аргентинской сборной, выставит свой самый боевой состав:

- Это важный матч. Футболка сборной Аргентины обязывает. Праздник - это хорошо, но мы должны сделать свою работу на поле. Мы - чемпионы мира, - цитирует слова наставника аргентинской сборной итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сборная Аргентины становилась чемпионом мира три раза - в 1978, в 1986 и в 2022 годах.