Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Карпин: «Сборная Ирана – самый сильный наш соперник за последние годы»

22 Марта 2023 • 18:21 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин назвал завтрашнего соперника россиян в виде сборной Ирана самым сильным соперником за последние годы.

«За последние годы это самая сильная сборная, с которой будем играть. У Ирана одна из самых сильных сборных в Азии. Игры с такими соперниками очень полезны и необходимы», - заявил Карпин «Матч ТВ».

Наставник россиян добавил, что ещё не назначил капитана на завтрашнюю встречу. Также российская команда пока не тестировала газон на тегеранском стадионе «Азади».

«Завтра всё увидите сами, кто будет капитаном», - заключил тренер.

Пожалуй, иранцы – самая сильная сборная, с которой команде России предстоит встретиться после матча со сборной Хорватии в Сплите (0:1) в ноябре 2021 года. В 2022 году подопечные Карпина из-за политических причин сыграли лишь три матча – со сборными Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
18:21 · Товарищеские матчи
Карпин: «Сборная Ирана – самый сильный наш соперник за последние годы»
18:14 · Товарищеские матчи
Гладилин не считает отсутствие Головина и Миранчука в сборной России проблемой
17:31 · Россия. Премьер-лига
Габулов назвал Сафонова основным голкипером сборной России
17:25 · Товарищеские матчи
Гладилин считает, что сборная России приехала в Тегеран только за победой
21 Марта
20:13 · Россия. Премьер-лига
Сборная России прилетела в Тегеран видео
19:52 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Мы соскучились по победам сборной»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что в сборную России стоит приглашать и возрастных игроков
19:16 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, кто из «Зенита» не сыграет с «Фенербахче»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «На матчи с Ираном и Ираком задействуем Сафонова и Селихова»
18:45 · Товарищеские матчи
Масалитин — о сборной России: «Хочется видеть костяк команды, сможем ли мы составить конкуренцию»
18:35 · Товарищеские матчи
Булыкин: «Ожидаю от сборной России хорошей игры и победы»
20 Марта
23:59 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему не взял Чалова в сборную
22:29 · Товарищеские матчи
Допинг-офицеры навестили Баринова и Соболева в четыре часа утра
21:41 · Товарищеские матчи
Сборная России отправится в Тегеран во вторник
19:57 · Россия. Премьер-лига
Сафонов лично опроверг слухи о том, что подхватил коронавирус
Все новости
Рекомендуем