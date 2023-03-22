Карпин: «Сборная Ирана – самый сильный наш соперник за последние годы»

Наставник сборной России Валерий Карпин назвал завтрашнего соперника россиян в виде сборной Ирана самым сильным соперником за последние годы.

«За последние годы это самая сильная сборная, с которой будем играть. У Ирана одна из самых сильных сборных в Азии. Игры с такими соперниками очень полезны и необходимы», - заявил Карпин «Матч ТВ».

Наставник россиян добавил, что ещё не назначил капитана на завтрашнюю встречу. Также российская команда пока не тестировала газон на тегеранском стадионе «Азади».

«Завтра всё увидите сами, кто будет капитаном», - заключил тренер.

Пожалуй, иранцы – самая сильная сборная, с которой команде России предстоит встретиться после матча со сборной Хорватии в Сплите (0:1) в ноябре 2021 года. В 2022 году подопечные Карпина из-за политических причин сыграли лишь три матча – со сборными Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.