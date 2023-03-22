Гладилин не считает отсутствие Головина и Миранчука в сборной России проблемой

Бывший советский футболист Валерий Гладилин не считает, что отсутствие в сборной России на мартовский сбор «легионеров» Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино») станет сильной проблемой для команды Валерия Карпина.

«Если был матчи со сборными Ирана и Ирака были официальными, то это была бы потеря. Но это товарищеские матчи, в которых будут просматриваться другие футболисты. Головин и Миранчук уже проверенные, хорошие игроки основного состава», - рассказал Гладилин «Газете.Ру».

Завтра, 23 марта россияне померяются силами с участником трёх последних мундиалей – сборной Ирана. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Через три дня пройдёт домашний матч с командой Ирака.