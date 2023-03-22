Гладилин считает, что сборная России приехала в Тегеран только за победой

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин озвучил свои ожидания от грядущего матча сборной России против команды Ирана.

«Не скажу, что игра будет проходить в дружеском ключе, несмотря на статус товарищеской. В любом матче нужно ставить задачу побеждать, и Валерий Карпин это прекрасно понимает», - цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Контрольная игра россиян и иранцев состоится уже завтра, 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади».

«Так что завтра будет игра на результат. Однако в составе команд, конечно, будет много игроков, которым дадут сыграть в этом матче и проявить себя», - добавил Гладилин.

Отметим, что подопечные Карпина не проводили матчей с ноября прошлого года.