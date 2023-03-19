Писарев: «Матч со сборной Ирана – лакмусовая бумажка для команды России»

Российский тренер Николай Писарев оценил соперника сборной России, с которым подопечные Валерия Карпина встретятся уже на следующей неделе – это сборная Ирана, участник трёх последних чемпионатов мира и одна из самых сильных сборных Азии.

«Сам я никогда не был в Иране, но матч против участника чемпионата мира — очень хорошая проверка для нашей сборной. Настрой у игроков будет соответствующий, для нас эта игра — лакмусовая бумажка, которая покажет, чего мы стоим», - цитирует Писарева «Матч ТВ».

Сборные России и Ирана сыграют 23 марта в столице Ирана – городе Тегеран. Отметим, что иранцы идут на 24-й строчке рейтинга ФИФА, в то время как россияне всего лишь на 37 месте.