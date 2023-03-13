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Товарищеские матчи по футболу

Назначен новый главный тренер сборной Ирана официально

13 Марта 2023 • 21:15 Комментировать

В сборной Ирана, которой через 10 дней играть в товарищеском матче против сборной России, назначен новый тренер. Так, командой будет руководить иранец Амир Галенои. Об этом сообщила пресс-служба федерации футбола Ирана.

Специалист, который уже работал с иранской сборной 15 лет назад, заключил контракт с командой как минимум до окончания Кубка Азии 2023 года. Он завершится в июле 2023 года.

Напомним, что предыдущим наставником иранцев был португалец Карлуш Кейруш, но этой зимой он покинул иранскую команду и возглавил сборную Катара.

Сборная Ирана 23 марта проведёт товарищеский матч против сборной России  в Тегеране.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Амир Галенои
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