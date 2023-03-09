Силкин: «Здорово, что Россия сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказал своё мнение относительно изменения даты и места проведения товарищеского матча Россия — Ирак, который изначально должен был пройти в Сочи 27 марта.

Согласно информации Российского футбольного союза, поединок команд состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что Россия сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге, потому что сборная на определённое время оставалась без контрольных игр. Всё же тренироваться для тренерского штаба — это одно, а работать над созданием и существованием команды — это совсем другое. Хоть и товарищеская игра, но для российских болельщиков это очень важно», — считает Силкин, речь которого приводит «Чемпионат».

Специалист также признался, что ожидает внушительного количества болельщиков на трибунах «Газпром Арены», отмечая возможность наблюдать за игрой в комфортных условиях под закрытой крышей.