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Товарищеские матчи по футболу

«Зенит» всухую уступил иранскому «Сепахану» в товарищеском матче

17 Февраля 2023 • 17:01 Комментировать
Сепахан
2:0
Зенит
окончен

«Зенит» и «Сепахан» сошлись в товарищеском матче.

Протокол игры  
Сепахан2:0Зенит
(1:0) Горбани Мохаммад4'  
(2:0) Данешгар Мохаммад45'  
Али Мохаммади ДжалаледдинАлинежад МохаммадДанешгар МохаммадГорбани МохаммадЭлвис КамсобаIsa MoradiСалмани ЯсинСиаваш ЯзданиAria Yousefi
Кержаков МихаилАдамов АрсенЧистяков ДмитрийКараваев ВячеславДуглас СантосБакаев ЗелимханМантуан ГуставоКозлов ЕвгенийКузяев ДалерВендел ЖералдоКассьерра Матео
Запасные: Клаудиньо РодригесЕрохин АлександрОдоевский ДаниилКирш ИльяСергеев Иван IIАлип НуралыСутормин АлексейКруговой ДанилРодригао де СоузаБарриос ВильмарМостовой АндрейВасютин Александр
17 февраля.

 

Чуть больше недели остаётся до первого официального матча «Зенита» - чемпиону России предстоит сыграть в кубке против ульяновской «Волги», пока же решили питерцы променять ОАЭ на Иран. Сборы и все товарищеские матчи «Зенит» проводил в Абу-Даби, но вот перед возобновлением сезона решили поменять дислокацию. Чемпион России прибыл в Иран, дабы провести контрольную игру с местным «Сепаханом».

Увидели мы основной состав в протоколе, но смотрелся «Зенит» очень вяло. Видимо, повлияла усталость, накопившаяся за время сборов. Играли Дуглас, Бакаев, Караваев, Кузяев, Кассьерра и Вендел, но за первый тайм не смогли даже намёка на опасный момент сообразить. А вот «Сепахан» спокойно гнул свою линию, постоянно накатывая в позиционном наступлении.

Первая же атака хозяев увенчалась успехом. На четвёртой минуте Данешгар избавился от опеки Дугласа и навесил, а Горбани переиграл Караваева и точно пробил – 1:0. Следом Ясин Салмани мог удваивать преимущество, но после сольного прохода пробил рядом со штангой. «Сепахан» без нервов ситуацию контролировал, второй гол назревал и случился он перед самым перерывом.

Мохаммад Данешагр к ассисту добавил гол. Он оказался первым на побдоре после стандарта, одним движением прокинул мяч к лицевой, оставив не у дел Козлова, и пробил ближний угол владений Кержакова – 2:0. Во втором тайме «Зенит» изменился на 90 процентов – на поле остался только Кузяев, ставший капитаном, а вышли Васютин, Круговой, Алип, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Ерохин, Малком и Сергеев.

Этот «Зенит» задвигался чуть быстрее, даже создал момент – как раз Кузяев на линии штрафной площади нашёл Мостового, но тот пробил рядом со штангой, однако кардинально перелома не случилось. Питерских атак стало больше, но «Сепахан» всё ещё справлялся. К концу матча иранцам уже больше везло. Сергеев сместился на фланг, стянул на себя защитников и прострелил на Ерохина, а тот из убойной позиции пробил выше.

Малком дальним ударом едва не забросил мяч за шиворот голкиперу – мимо. Мостовой после передачи всё того же Малкома влетел в штрафную площадь и плотно пробил – тут уже сейв голкипера решил. Так и не смог «Зенит» забить хотя бы мяч престижа, уступив иранскому «Сепахану» на его поле. В самой концовке питерцы пропустили и третий мяч, но Кататау замкнул навес из положения «вне игры». А могло быть и 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сепахан
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