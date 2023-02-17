«Зенит» всухую уступил иранскому «Сепахану» в товарищеском матче

«Зенит» и «Сепахан» сошлись в товарищеском матче.

Чуть больше недели остаётся до первого официального матча «Зенита» - чемпиону России предстоит сыграть в кубке против ульяновской «Волги», пока же решили питерцы променять ОАЭ на Иран. Сборы и все товарищеские матчи «Зенит» проводил в Абу-Даби, но вот перед возобновлением сезона решили поменять дислокацию. Чемпион России прибыл в Иран, дабы провести контрольную игру с местным «Сепаханом».

Увидели мы основной состав в протоколе, но смотрелся «Зенит» очень вяло. Видимо, повлияла усталость, накопившаяся за время сборов. Играли Дуглас, Бакаев, Караваев, Кузяев, Кассьерра и Вендел, но за первый тайм не смогли даже намёка на опасный момент сообразить. А вот «Сепахан» спокойно гнул свою линию, постоянно накатывая в позиционном наступлении.

Первая же атака хозяев увенчалась успехом. На четвёртой минуте Данешгар избавился от опеки Дугласа и навесил, а Горбани переиграл Караваева и точно пробил – 1:0. Следом Ясин Салмани мог удваивать преимущество, но после сольного прохода пробил рядом со штангой. «Сепахан» без нервов ситуацию контролировал, второй гол назревал и случился он перед самым перерывом.

Мохаммад Данешагр к ассисту добавил гол. Он оказался первым на побдоре после стандарта, одним движением прокинул мяч к лицевой, оставив не у дел Козлова, и пробил ближний угол владений Кержакова – 2:0. Во втором тайме «Зенит» изменился на 90 процентов – на поле остался только Кузяев, ставший капитаном, а вышли Васютин, Круговой, Алип, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Ерохин, Малком и Сергеев.

Этот «Зенит» задвигался чуть быстрее, даже создал момент – как раз Кузяев на линии штрафной площади нашёл Мостового, но тот пробил рядом со штангой, однако кардинально перелома не случилось. Питерских атак стало больше, но «Сепахан» всё ещё справлялся. К концу матча иранцам уже больше везло. Сергеев сместился на фланг, стянул на себя защитников и прострелил на Ерохина, а тот из убойной позиции пробил выше.

Малком дальним ударом едва не забросил мяч за шиворот голкиперу – мимо. Мостовой после передачи всё того же Малкома влетел в штрафную площадь и плотно пробил – тут уже сейв голкипера решил. Так и не смог «Зенит» забить хотя бы мяч престижа, уступив иранскому «Сепахану» на его поле. В самой концовке питерцы пропустили и третий мяч, но Кататау замкнул навес из положения «вне игры». А могло быть и 0:3.