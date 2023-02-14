Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

«Зенит» не смог обыграть «Урал» во втором товарищеском матче за день

14 Февраля 2023 • 18:57 Комментировать
Зенит
1:1
Урал
окончен

«Зенит» и «Урал» сыграли в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

Протокол игры  
Зенит1:1Урал
  47'Сунгатулин Фаниль (0:1)
(1:1) Кассьерра Матео71'  
Кержаков Михаил 46' (Васютин Александр ( 46') Адамов АрсенЧистяков ДмитрийКараваев ВячеславКруговой ДанилБарриос Вильмар  55'Мантуан ГуставоМалком ФилипеВендел ЖералдоКассьерра МатеоКлаудиньо Родригес
Запасные: Барановский АлексейСаусь ВладиславКирш ИльяКозлов Евгений
Помазун ИльяБевеев МингиянИллой-Айет ЭммерсонФилипенко ЕгорКулаков ДенисБикфалви Эрик 79' (Юшин Александр ( 79') Егорычев АндрейМишкич Даниэль  45'Ранджелович Лазар 79' (Железнов Юрий ( 79') Сунгатулин ФанильКаштанов Алексей 70' (Влут Рай ( 70')
Запасные: Мосин ЕгорТатаринов ЕвгенийБыковский ИльяПодберёзкин ВячеславЧебыкин АнтонДружинин ИгорьШатов ОлегБаклов ОлегАлексеев Никита IIМамин АртёмФутболист на просмотре AГогличидзе ЛеоБегич Сильвие
14 февраля.

 

Очень активным получилось 14-е февраля для футболистов «Зенита». Получился день влюблённых в футбол. Утром петербуржцы провели контрольную игру, уничтожив арабский «Дубай Сити» со счетом 8:0, а вечером уже играли против «Урала». Интересно, что соперники повторяются, неделю назад «Зенит» и «Урал» уже проводили товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1.

В утреннем матче пятью голами разразился Иван Сергеев, его сил на «Урал» уже не хватило, как и других отличившихся игроков (Бакаев, Мостовой, Сутормин). На матч с екатеринбуржцами вышел более легионерский состав «Зенита» - Малком, Клаудиньо, Кассьерра, Вендел, Мантуан, Барриос. Так выглядела полузащита и атака чемпиона России. «Урал» тоже бросил в бой лучшие силы – Помазун, Бевеев, Бикфалви.

Пришлось им на первых минутах отбивать частые атаки «сине-бело-голубых». Много комбинировал «Зенит», приходил разными флангами, но чувствовалась какая-то нервозность. Удары Малкома летели выше ворот, а Кассьерру в штрафной площади накрывали спокойно. «Урал» тоже не сидел в обороне, ответил парой, заработал пару угловых. Но работы у Михаила Кержакова было ещё меньше.

В этом зимнем футболе единственный запоминающийся момент первого тайма «создал» Эмерсон. Создал у своих ворот неудачной передачей назад, Кассьерра не смог протолкнуть мяч мимо Помазуна, но на отскок примчался Клаудиньо и пробил. На «ленточке» спас «Урал» Егор Филипенко. А вот второй тайм «шмели» начали с позиции силы, да так начали, что удивили «Зенит».

Ранджелович навесил со стандарта, вынос последовал аккурат на линию штрафной площади, где уже караулил его Сингатуллин. Фаниль в касание пробил, попав точно в угол – 0:1. Очень долго «Зенит» не мог придумать путного ответа. В запасе была только молодёжь, поэтому Семак состав не ротировал, а додавливали «Урал» стартовым составом. И всё-таки счёт сравняли. Опять свою роль сыграла игра на отскоке – Малком из убойной позиции пальнул в перекладину, а вот Матео Кассьерра добавил точно в угол – 1:1.

Концовку матча «Зенит» провёл в атаках, но не столь острых и быстрых, чтобы выдумать победный гол. После победы 8:0 – ничья 1:1. Не смог «Зенит» выиграть два товарищеских матча за день.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
12 Февраля
08:24 · Россия. Премьер-лига
Байрамян – о сборах «Ростова»: «Если честно, хорошо, что здесь не прёт»
10 Февраля
17:56 · Товарищеские матчи
Вторая ничья "Зенита" на зимних сборах
11:01 · Россия. Премьер-лига
Сутормин – о голе «Урарту»: «Я сказал «Зеля, дай забью», он ответил «Хорошо»
07 Февраля
18:30 · Испания. Сегунда
«Юргорден» обыграл «Лас-Пальмас» в товарищеском матче
06 Февраля
18:56 · Товарищеские матчи
Питерский «Зенит» сыграл второй матч за день
04 Февраля
19:13 · Любители
«Амкал» сыграет с командой из первой пятёрки РПЛ
01 Февраля
20:40 · Россия. Первая лига
Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»
26 Января
08:33 · Товарищеские матчи
Сербия одержала победу над США
23 Января
20:14 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Смысл приглашать в сборную игроков за 30 лет?»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков рассказал, что нужно делать сборной России во время отсутствия официальных игр
20 Января
21:21 · Россия. Премьер-лига
Глебов – о дебюте за ЦСКА: «Можно сказать, мне повезло, я вышел»
19 Января
23:01 · Товарищеские матчи
Роналду признан игроком матча сборной Эр-Рияда против «ПСЖ»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Семшов уверен, что сборной России нужно проводить сборы
18 Января
00:32 · Товарищеские матчи
Верратти и Мукиэле не сыграют против Роналду в товарищеском матче
14 Января
22:26 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Сборной России надо играть, но с кем?»
Все новости
Рекомендуем