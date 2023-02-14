«Зенит» не смог обыграть «Урал» во втором товарищеском матче за день

«Зенит» и «Урал» сыграли в товарищеском матче на тренировочном сборе в ОАЭ.

Очень активным получилось 14-е февраля для футболистов «Зенита». Получился день влюблённых в футбол. Утром петербуржцы провели контрольную игру, уничтожив арабский «Дубай Сити» со счетом 8:0, а вечером уже играли против «Урала». Интересно, что соперники повторяются, неделю назад «Зенит» и «Урал» уже проводили товарищеский матч, который завершился вничью — 1:1.

В утреннем матче пятью голами разразился Иван Сергеев, его сил на «Урал» уже не хватило, как и других отличившихся игроков (Бакаев, Мостовой, Сутормин). На матч с екатеринбуржцами вышел более легионерский состав «Зенита» - Малком, Клаудиньо, Кассьерра, Вендел, Мантуан, Барриос. Так выглядела полузащита и атака чемпиона России. «Урал» тоже бросил в бой лучшие силы – Помазун, Бевеев, Бикфалви.

Пришлось им на первых минутах отбивать частые атаки «сине-бело-голубых». Много комбинировал «Зенит», приходил разными флангами, но чувствовалась какая-то нервозность. Удары Малкома летели выше ворот, а Кассьерру в штрафной площади накрывали спокойно. «Урал» тоже не сидел в обороне, ответил парой, заработал пару угловых. Но работы у Михаила Кержакова было ещё меньше.

В этом зимнем футболе единственный запоминающийся момент первого тайма «создал» Эмерсон. Создал у своих ворот неудачной передачей назад, Кассьерра не смог протолкнуть мяч мимо Помазуна, но на отскок примчался Клаудиньо и пробил. На «ленточке» спас «Урал» Егор Филипенко. А вот второй тайм «шмели» начали с позиции силы, да так начали, что удивили «Зенит».

Ранджелович навесил со стандарта, вынос последовал аккурат на линию штрафной площади, где уже караулил его Сингатуллин. Фаниль в касание пробил, попав точно в угол – 0:1. Очень долго «Зенит» не мог придумать путного ответа. В запасе была только молодёжь, поэтому Семак состав не ротировал, а додавливали «Урал» стартовым составом. И всё-таки счёт сравняли. Опять свою роль сыграла игра на отскоке – Малком из убойной позиции пальнул в перекладину, а вот Матео Кассьерра добавил точно в угол – 1:1.

Концовку матча «Зенит» провёл в атаках, но не столь острых и быстрых, чтобы выдумать победный гол. После победы 8:0 – ничья 1:1. Не смог «Зенит» выиграть два товарищеских матча за день.