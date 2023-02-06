Питерский «Зенит» сыграл второй матч за день

Питерский «Зенит» продолжает серию контрольных поединков на сборах. Встреча против чемпиона Малайзийской Суперлиги «Джохора» стала второй за день для «Зенита» за день. Утром питерский клуб сыграл вничью с «Уралом», поэтому Малком и его партнёры были настроены на победу.

«Джохор» достаточно тиулованный клуб. Достаточно отметить тот факт, что сегодняшний соперник «Зенита» выиграл девять титулов в главной лиге Малайзии подряд. А в 2015-м стал чемпионом АФК, второго по значимости клубный футбольный турнир в Азии. Однако желание проявить себя у питерских игроков было заметно больше. Поэтому уже на десятой минуте Родригао открыл счёт в матче, отправив игровой снаряд впритирку с боковой стойкой после розыгрыша стандарта. Через пять минут точным ударом отметился Малком, направивший игровой снаряд в дальний угол.

Даже после двух пропущенных мячей «Зенит» не отдал инициативу, продолжая владеть игровым снарядом и искать пути для третьего гола. При таком развитии событий ждать его было недолго. Клаудиньо передачей с левого фланга нашёл в центре штрафной ногу Евгения Козлова. Номинальные гости смогли собраться и сразу после третьего пропущенного мяча ответили своим моментом. Диого метров с десяти бил наверняка, но невероятным для немногочисленных болельщиков на трибунах и себя самого образом, промахнулся. «Зенит» ответил своим «выстрелом». Вновь в центре внимания оказался Козлов, но удар на силу не принёс ему успеха. До перерыва «Джохор» создал два момента, но в первом случае выручил Кержаков, а во втором мяч прошёл выше цели.

Фолы и замены стали символом начала второй половины игры. Подопечные Семака заметно сбавили темп, а номинальные гости никак не могли прыгнуть выше своего уровня. Постепенно питерцы «разогнались». В итоге Кассьерра имел шанс отметиться забитым мячом, но Надзли принял удар на себя. Форвард «Зенита» через семь минут отметился забитым мячом, но положение вне игры не позволило засчитать его. В середине второго тайма у «Джохора» был неплохой момент распечатать ворота Кержакова, но после удара Муньиса со стандарта, назначенного по центру ворот питерского клуба, мяч прошёл рядом с боковой стойкой.

За четверть часа до финального свистка автор первого гола Родригао заработал жёлтую карточку. К тому моменту команды уже докатывали встречу. Даже не смотря на замены, силы под конец поединка у игроков угасли. Но шанс забить гол престижа у «Джохора» появился за пять минут до конца матча. Но даже с 11-метровой отметки попасть в ворота у Рахима не вышло. После его удара мяч прошёл рядом со штангой, а если бы попал в ворота, то была велика вероятность того, что Кержаков отразит этот удар. В итоге «Зенит» одержал победу 3:0.

Константин Лицин