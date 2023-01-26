Сербия одержала победу над США

Сборная Сербии провела контрольную встречу против национальной команды США. Поединок состоялся в Лос-Анджелесе и завершился победой европейцев со счетом 2:1
В составе сербской сборной забитыми мячами отметились Велько Симич и Лука Илич. За американцев один мяч организовал Брэндон Васкес.
Стоит отметить, что это был первый матч между этими командами с 2017 года. Тогда Сербия и США расписали мировую со счетом 0:0.
На чемпионате мира – 2022 балканцы не смогли выйти из группы, а американцы вылетели на стадии 1/8 финала.
Протокол игры
|(1:0) Васкес Брэндон29'
|43'Илич Лука (1:1)
|46'Симич Велько (1:2)
Слонина Габриел•Грессель Юлиан62' (Джонс Дехуан (62') •Циммерман Уокер46' (Лонг Аарон (46') •Нил Джален•Гомес Джонатан•Моррис Эйдан•Помикал Пакстон63' (Акоста Келлин (63') •Alan Sonora57' (Уильямсон Эрик (57') •Сендехас Алекс•Васкес Брэндон62' (Хопп Мэттью (62') •Кауэлл Кейд72' (Арриола Пол (72')
Петрович Джордже46' (Росич Драган (46') •Петрович Неманья•Веселинович Ранко•Неманья Стойич•Marko Mijailovic•Илич Лука62' (Пантович Милош (62') •Топич Мирко46'•Vladimir Lucic62' (Marko Ivezic (62') •Симич Велько76' (Filip Damjanovic (76') •Петкович Никола81' (Luka Bijelovic (81') •Йовелич Деян
Запасные: Nikola Stulic
26 января.
Бан пользователя