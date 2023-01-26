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Товарищеские матчи по футболу

Сербия одержала победу над США

26 Января 2023 • 08:33 Комментировать
США
1:2
Сербия
окончен

Сборная Сербии провела контрольную встречу против национальной команды США. Поединок состоялся в Лос-Анджелесе и завершился победой европейцев со счетом 2:1

В составе сербской сборной забитыми мячами отметились Велько Симич и Лука Илич. За американцев один мяч организовал Брэндон Васкес.

Стоит отметить, что это был первый матч между этими командами с 2017 года. Тогда Сербия и США расписали мировую со счетом 0:0.

На чемпионате мира – 2022 балканцы не смогли выйти из группы, а американцы вылетели на стадии 1/8 финала.

Протокол игры  
США1:2Сербия
(1:0) Васкес Брэндон29'  
  43'Илич Лука (1:1)
  46'Симич Велько (1:2)
Слонина ГабриелГрессель Юлиан 62' (Джонс Дехуан ( 62') Циммерман Уокер 46' (Лонг Аарон ( 46') Нил ДжаленГомес ДжонатанМоррис ЭйданПомикал Пакстон 63' (Акоста Келлин ( 63') Alan Sonora 57' (Уильямсон Эрик ( 57') Сендехас АлексВаскес Брэндон 62' (Хопп Мэттью ( 62') Кауэлл Кейд 72' (Арриола Пол ( 72')
Запасные: Ааронсон ПакстенДжонсон ШонSamuel RogersТолкин ДжонСабби ЭммануэльФеррейра Хесус
Петрович Джордже 46' (Росич Драган ( 46') Петрович НеманьяВеселинович РанкоНеманья СтойичMarko MijailovicИлич Лука 62' (Пантович Милош ( 62') Топич Мирко 46'Vladimir Lucic 62' (Marko Ivezic ( 62') Симич Велько 76' (Filip Damjanovic ( 76') Петкович Никола 81' (Luka Bijelovic ( 81') Йовелич Деян
Запасные: Nikola Stulic
26 января.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Сборная США
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