Сербия одержала победу над США

Сборная Сербии провела контрольную встречу против национальной команды США. Поединок состоялся в Лос-Анджелесе и завершился победой европейцев со счетом 2:1

В составе сербской сборной забитыми мячами отметились Велько Симич и Лука Илич. За американцев один мяч организовал Брэндон Васкес.

Стоит отметить, что это был первый матч между этими командами с 2017 года. Тогда Сербия и США расписали мировую со счетом 0:0.

На чемпионате мира – 2022 балканцы не смогли выйти из группы, а американцы вылетели на стадии 1/8 финала.