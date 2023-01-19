Роналду признан игроком матча сборной Эр-Рияда против «ПСЖ»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком товарищеского матча между сборной Эр-Рияда и французским «ПСЖ», который завершился в Саудовской Аравии совсем недавно. Победу в игре одержали парижане – 5:4.

Роналду отметился в спарринге двумя голами, первый он забил с пенальти на 34-й минуте, а второй забил под самый занавес первой половины игры.

Напомним, Роналду оформил трансфер в «Аль-Наср» в первые дни нового года, подписав контракт с клубом до середины 2025 года.

Отметим, что его оппонентом в составе «ПСЖ» был аргентинский форвард Лионель Месси, против которого Роналду множество раз встречался в Ла Лиге и в еврокубках. Вполне возможно, что это была их последняя встреча на поле в качестве соперников.