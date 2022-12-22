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Головин провёл полный матч за «Монако» против «Лидса»

22 Декабря 2022 • 00:32 Комментировать
Лидс
2:4
Монако
окончен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл полный матч против английского «Лидса». Игра состоялась сегодня вечером на арене англичан «Элланд Роуд» и завершилась уверенной победой монегасков – 4:2.

Счёт точным ударом Роберта Коха открыли хозяева, но после гости забили четыре гола подряд и после 55-й минуты встречи вели уже с разгромным счётом – 4:1. По дублю оформили швейцарско-камерунский форвард Брель Эмболо и вингер Исмаил Якобс. Гол престижа ближе к концу встречи с 11-метрового удара забил Джозеф Джелхардт.

В текущем сезоне у Головина 22 сыгранных за «Монако» матча во всех турнирах, в которых он трижды отличился и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лидс Александр Головин
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