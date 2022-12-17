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Сычёв поддержал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфередацию

17 Декабря 2022 • 18:57 Комментировать

Некогда звёздный российский форвард Дмитрий Сычёв порассуждал о возможном вхождении РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. По его мнению, это будет правильным шагом, ведь главное в футбольном деле для каждой команды – регулярная практика.

«Мы все стали заложниками нынешней ситуации, сборной нужна практика. И игроки должны практиковаться именно в матчах с другими сборными», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что сейчас сборной России не хватает именно соревновательной части, а её нет в товарищеских матчах, которые россияне проводили этой осенью.

Разговоры о переходе РФС в АФК ведутся уже не первый месяц. Вопрос об этом хотят поднять на заседании исполкома национального футбольного союза, ближайшее его заседание – 23 декабря.

Напомним, российские клубы не могут играть из-за санкций в европейских футбольных турнирах, а сборная России уже точно не примет участие в квалификации Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Сычёв РФС АФК
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