Сычёв поддержал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфередацию

Некогда звёздный российский форвард Дмитрий Сычёв порассуждал о возможном вхождении РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. По его мнению, это будет правильным шагом, ведь главное в футбольном деле для каждой команды – регулярная практика.

«Мы все стали заложниками нынешней ситуации, сборной нужна практика. И игроки должны практиковаться именно в матчах с другими сборными», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что сейчас сборной России не хватает именно соревновательной части, а её нет в товарищеских матчах, которые россияне проводили этой осенью.

Разговоры о переходе РФС в АФК ведутся уже не первый месяц. Вопрос об этом хотят поднять на заседании исполкома национального футбольного союза, ближайшее его заседание – 23 декабря.

Напомним, российские клубы не могут играть из-за санкций в европейских футбольных турнирах, а сборная России уже точно не примет участие в квалификации Евро-2024.