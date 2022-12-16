Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Милан»

Сегодня, 16 декабря, состоялся товарищеский поединок между «Ливерпулем» и «Миланом». Подопечные Юргена Клоппа уверенно переиграли «россонери» со счетом 4:1.

В составе мерсисайдского клуба голами отметились Мохамед Салах, Тьяго Алькантара и Дарвин Нуньес (дубль). За итальянский гранд мяч престижа забил Алексис Салемакерс.

Следующий поединок «красные» проведут против «Манчестер Сити» в Кубке лиги 22 декабря. «Милан» сыграет спарринг с ПСВ 30 декабря.