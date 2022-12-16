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Товарищеские матчи по футболу

Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Милан»

16 Декабря 2022 • 20:43 Комментировать
Ливерпуль
4:1
Милан
окончен

Сегодня, 16 декабря, состоялся товарищеский поединок между «Ливерпулем» и «Миланом». Подопечные Юргена Клоппа уверенно переиграли «россонери» со счетом 4:1.

В составе мерсисайдского клуба голами отметились Мохамед Салах, Тьяго Алькантара и Дарвин Нуньес (дубль). За итальянский гранд мяч престижа забил Алексис Салемакерс.

Следующий поединок «красные» проведут против «Манчестер Сити» в Кубке лиги 22 декабря. «Милан» сыграет спарринг с ПСВ 30 декабря.

Протокол игры  
Ливерпуль4:1Милан
(1:0) Салах Мохамед5'  
  29'Салемакерс Алексис (1:1)
(2:1) Хавьер Тиаго41'  
(3:1) Нуньес Дарвин82'  
(4:1) Нуньес Дарвин89'  
Келлехер КаомхинГомес Джо 83' (Куанса Джарелл ( 83') Матип Жоэль 66' (Филлипс Натаниэль ( 66') Робертсон Эндрю 59' (Карвалью Фабиу ( 59') Байчетич Стефан 78' (Кларк Бобби ( 78') Эллиотт Харви 78' (Корнесс Доминик ( 78') Фирмино Роберто 59' (Адриан Лопес ( 59') Милнер Джеймс 60' (Фрауэндорф Мелкаму ( 60') Окслейд-Чемберлен Алекс 59' (Кейта Наби ( 59') Алькантара ТьягоСалах Мохамед 83' (Доак Бен ( 83')
Запасные: Цимикас КостасКейн ДжекДэвис ХарвиЧамберс ЛюкНуньес Дарвин
Миранте АнтониоКалюлю ПьерГаббия Маттео 73' (_Bakayoko T. ( 73') Тиау МаликАдли ЯсинКрунич Раде 46' (Вранкс Астер ( 46') Побега Томмазо 73' (Боццолан Андреа ( 73') Салемакерс Алексис 73' (_Simic J. ( 73') Тонали Сандро 46' (Беннасер Исмаэль ( 46') Лазетич Марко 85' (Бакун Адам ( 85') Ребич Анте 56' (Эль-Хилали Маттиа ( 56')
Запасные: Бакайоко ТьемуэКьяер СимонЮнгдал АндреасСимич Ян-КарлоТатарушану Чиприан
16 декабря.

 

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Сегодня, 16 Декабря
20:43 · Товарищеские матчи
Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Милан»
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20:26 · Англия. Премьер-лига
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19:30 · Англия. Премьер-лига
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