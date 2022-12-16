Дубль Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Милан»

Сегодня, 16 декабря, состоялся товарищеский поединок между «Ливерпулем» и «Миланом». Подопечные Юргена Клоппа уверенно переиграли «россонери» со счетом 4:1.
В составе мерсисайдского клуба голами отметились Мохамед Салах, Тьяго Алькантара и Дарвин Нуньес (дубль). За итальянский гранд мяч престижа забил Алексис Салемакерс.
Следующий поединок «красные» проведут против «Манчестер Сити» в Кубке лиги 22 декабря. «Милан» сыграет спарринг с ПСВ 30 декабря.
Протокол игры
|(1:0) Салах Мохамед5'
|29'Салемакерс Алексис (1:1)
|(2:1) Хавьер Тиаго41'
|(3:1) Нуньес Дарвин82'
|(4:1) Нуньес Дарвин89'
Келлехер Каомхин•Гомес Джо83' (Куанса Джарелл (83') •Матип Жоэль66' (Филлипс Натаниэль (66') •Робертсон Эндрю59' (Карвалью Фабиу (59') •Байчетич Стефан78' (Кларк Бобби (78') •Эллиотт Харви78' (Корнесс Доминик (78') •Фирмино Роберто59' (Адриан Лопес (59') •Милнер Джеймс60' (Фрауэндорф Мелкаму (60') •Окслейд-Чемберлен Алекс59' (Кейта Наби (59') •Алькантара Тьяго•Салах Мохамед83' (Доак Бен (83')
Миранте Антонио•Калюлю Пьер•Габбия Маттео73' (_Bakayoko T. (73') •Тиау Малик•Адли Ясин•Крунич Раде46' (Вранкс Астер (46') •Побега Томмазо73' (Боццолан Андреа (73') •Салемакерс Алексис73' (_Simic J. (73') •Тонали Сандро46' (Беннасер Исмаэль (46') •Лазетич Марко85' (Бакун Адам (85') •Ребич Анте56' (Эль-Хилали Маттиа (56')
16 декабря.
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