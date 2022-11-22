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«Зенит» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой»

22 Ноября 2022 • 22:11 Комментировать (1)
Зенит
3:1
Црвена Звезда
окончен

Петербургский «Зенит» провел контрольную встречу против белградской «Црвены Звезды» на своем домашнем стадионе «Газпром Арена». Подопечные Сергея Семака первыми пропустили, однако затем забили три гола и отпраздновали победу со счетом 3:1.

В составе чемпиона России забитыми мячами отметились Сутормин, реализовавший пенальти, Ерохин и Мантуан. За гостей единственный мяч забил Мустафа.

В Российской премьер-лиге петербургский коллектив лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка после 17 проведенных туров. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть баллов.

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Зенит Црвена Звезда
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Alexs
22 Ноября 2022 в 22:38
Браво Семак
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