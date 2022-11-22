«Зенит» одержал волевую победу над «Црвеной Звездой»

Петербургский «Зенит» провел контрольную встречу против белградской «Црвены Звезды» на своем домашнем стадионе «Газпром Арена». Подопечные Сергея Семака первыми пропустили, однако затем забили три гола и отпраздновали победу со счетом 3:1.

В составе чемпиона России забитыми мячами отметились Сутормин, реализовавший пенальти, Ерохин и Мантуан. За гостей единственный мяч забил Мустафа.

В Российской премьер-лиге петербургский коллектив лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка после 17 проведенных туров. «Сине-бело-голубые» опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть баллов.