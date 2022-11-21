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Товарищеские матчи по футболу

Мусаев – об матче Азербайджан - Россия: «Это была бы интересная игра»

21 Ноября 2022 • 09:16 Комментировать

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев высказал своё мнение касательно потенциального матча между национальными командами России и Азербайджана.

«Хотел бы, чтобы такой матч состоялся. Это была бы интересная игра», - приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Тем не менее, специалист сказал, что не имеет никаких связей с Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана и, соответственно, не может предполагать об отношении к данной идее в стране.

Тренер отметил, что в столице страны есть великолепная футбольная арена, на которой было бы замечательно провести подобного рода поединок, вызвавший бы, без сомнения, повышенный интерес со стороны зрителей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Азербайджана Товарищеский Матч Мурад Мусаев
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