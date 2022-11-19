Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Павел Стипиди: «Сычевой – шоумен, Захарян – ни о чём, Таджикистан обыграть не могут, какая им Европа?» эксклюзив

19 Ноября 2022 • 14:11 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нулевую ничью в товарищеском матче Таджикистан – Россия.

- Сборная должна играть в любом случае, иначе нельзя. Многие наши скептики и диванные эксперты рассказывают, что не нужны матчи с Таджикистаном, но их не надо слушать. Карпин смотрит в деле молодёжь. Опять же, диванные критики рассказывают, какие сейчас великие футболисты Сычевой, Пиняев и так далее, но даже на уровне Таджикистана эти люди меня вообще не впечатлили. Не потому что не выиграли – результат сегодня не так важен. Дело в том, каково само настроение людей, играющих за сборную, выходящих в её футболке. Вот Осипенко, Макарчук, Солдатенков – нормально сыграли эти мальчишки. Но Фомин вышел – ни о чём, Захарян – ни о чём.

Отдельное мнение по Сычевому, которого в последнее время подняли до небес. Начали рассказывать про него сказки, как про Захаряна, только отправляют не в «Челси», а в «Црвену Звезду». Но сами сербы говорят, что у них таких игроков – вагон. В советское время Сычевой даже в запас команды из чемпионата Краснодарского края не попадал бы. Я вам серьёзно говорю, я не смеюсь сейчас. Ну вот сыграл Сычевой тайм против сборной Таджикистана, которая находится на 108-м месте в рейтинге ФИФА – и что показал? Но мы кричим, ай как он забивает в чемпионате!

Я согласен, что Сычевой – шоумен хороший. Понимаю, он может жениться во время игры и съесть пиццу. Но в футбольном плане я ничего от него не ожидал и не ожидаю. Пиняев? Мальчишка отыграл почти 85 минут. Опять же, слишком много на пацана заранее вешается орденов, ну слишком много. Пока он не представляет из себя такого футболиста, чтобы играть за сборную. В сборную любой другой страны, которая считает свой рейтинг высоким, его бы не пригласили. Мы же считаем, что рейтинг у нас высокий, но вызываем таких игроков.

Понятно, что этот был просмотровый матч. Глебов – в своей поре. Это футболист, который всё время нормально играет в футбол, вне зависимости от того, плохо ему или хорошо. Остальные… Уткин не выделялся совсем. Такое ощущение, эти люди считали, что они настолько выше Таджикистана, что обыграют его просто так. В итоге нулевая ничья, хотя в советское время загнали бы в ворота такого соперника шесть-семь мячей.

Я считаю, на сегодняшний день очень рано многим футболистам дали карт-бланш. Только вроде бы мы стали что-то делать, начали играть в Премьер-лиге наши молодые пацаны… Но если кто-то чуть блеснул, из него сразу начинают делать супермена. Да нет у нас суперменов пока –ни одного! И ещё у нас могут облить грязью на самом деле хорошего футболиста – я говорю о скандале вокруг Чистякова. Почему не было на это реакции РФС? Он игрок сборной России. Гендиректор «Зенита» футбол только с вертолёта видел и обвиняет футболиста в сдаче игры – это что вообще такое?

Как нашу сборную будут уважать, если менеджеры клубов высказываются так про своих игроков? Ну проиграли они «Ахмату», и что случилось такого страшного? А где бразильцы были? Они «Ахмат» не смогли обыграть, но нашли причину в Чистякове. Оно же, знаете, одно за другим тянется. Как говорится, какой поп, такой и приход. Мы сколько с вами уже на эту тему разговаривали. Много у нас на самом деле молодых хороших футболистов.

Есть, например, Каштанов – он ничем не хуже и даже лучше Сычевого, который ни принять, не убежать не может. Но Каштанова в сборную почему-то не вызывают. Он играет в «Урале» спокойно, Иванов его не раскручивает через журналистов. А в «Оренбурге» появился суперигрок Сычевой, за которым гоняется «Црвена Звезда». Уже выставили за него ценник в 100 миллионов отступных.

Карпин, с одной стороны, сделал правильно, я считаю, – собрал пацанов и показал их всей стране. Теперь те великие умники, которые здорово знают российский футбол и привыкли хвалить всех подряд, увидели этих суперфутболистов на фоне сборной Таджикистана. Хотят они в «Челси», в Европу, но какая им Европа, если они Таджикистан обыграть не могут? Смешно. У меня в голове это не укладывается.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Товарищеский Матч сборная Таджикистана Павел Стипиди Арсен Захарян Владимир Сычевой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
08:45 · Товарищеские матчи
Пальюка: «Мерет - вратарь без слабых мест»
18 Ноября
18:20 · Товарищеские матчи
Шипицин: «Карпин всё делает правильно, у нас будет нормальная хорошая сборная» эксклюзив
09:18 · Товарищеские матчи
​Грифо: «Хорошо сыграли»
08:57 · Товарищеские матчи
Хомуха: «Не было видно преимущества наших игроков»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Пиняев неплох, главное - не зазвездить»
07:35 · Товарищеские матчи
Бышовец похвалил сборную Таджикистана
07:22 · Товарищеские матчи
Бышовец: «Подготовиться продуктивно было трудно» 1
07:11 · Товарищеские матчи
Умарбоев: «Мне кажется, Россия просто недооценила нас» 1
06:56 · Товарищеские матчи
​Пиняев: «Выполнил установку, попав в сборную» 2
06:39 · Товарищеские матчи
Ловчев: «Неважный осадок от этой игры»
05:58 · Товарищеские матчи
Булыкин: «После такого 0:0 вообще никого не хочется отмечать»
05:28 · Товарищеские матчи
«А мне игра понравилась» - посол РФ в Таджикистане прокомментировал матч 1
05:15 · Товарищеские матчи
Радимов: «После матча с Таджикистаном некоторых игроков больше не следует вызывать в сборную» 1
04:54 · Товарищеские матчи
Губерниев: «Тоскливая игра» 1
04:30 · Товарищеские матчи
Хаджи: «Матч с Таджикистаном - это пародия» 1
Все новости
Рекомендуем