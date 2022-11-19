Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нулевую ничью в товарищеском матче Таджикистан – Россия.

- Сборная должна играть в любом случае, иначе нельзя. Многие наши скептики и диванные эксперты рассказывают, что не нужны матчи с Таджикистаном, но их не надо слушать. Карпин смотрит в деле молодёжь. Опять же, диванные критики рассказывают, какие сейчас великие футболисты Сычевой, Пиняев и так далее, но даже на уровне Таджикистана эти люди меня вообще не впечатлили. Не потому что не выиграли – результат сегодня не так важен. Дело в том, каково само настроение людей, играющих за сборную, выходящих в её футболке. Вот Осипенко, Макарчук, Солдатенков – нормально сыграли эти мальчишки. Но Фомин вышел – ни о чём, Захарян – ни о чём.

Отдельное мнение по Сычевому, которого в последнее время подняли до небес. Начали рассказывать про него сказки, как про Захаряна, только отправляют не в «Челси», а в «Црвену Звезду». Но сами сербы говорят, что у них таких игроков – вагон. В советское время Сычевой даже в запас команды из чемпионата Краснодарского края не попадал бы. Я вам серьёзно говорю, я не смеюсь сейчас. Ну вот сыграл Сычевой тайм против сборной Таджикистана, которая находится на 108-м месте в рейтинге ФИФА – и что показал? Но мы кричим, ай как он забивает в чемпионате!

Я согласен, что Сычевой – шоумен хороший. Понимаю, он может жениться во время игры и съесть пиццу. Но в футбольном плане я ничего от него не ожидал и не ожидаю. Пиняев? Мальчишка отыграл почти 85 минут. Опять же, слишком много на пацана заранее вешается орденов, ну слишком много. Пока он не представляет из себя такого футболиста, чтобы играть за сборную. В сборную любой другой страны, которая считает свой рейтинг высоким, его бы не пригласили. Мы же считаем, что рейтинг у нас высокий, но вызываем таких игроков.

Понятно, что этот был просмотровый матч. Глебов – в своей поре. Это футболист, который всё время нормально играет в футбол, вне зависимости от того, плохо ему или хорошо. Остальные… Уткин не выделялся совсем. Такое ощущение, эти люди считали, что они настолько выше Таджикистана, что обыграют его просто так. В итоге нулевая ничья, хотя в советское время загнали бы в ворота такого соперника шесть-семь мячей.

Я считаю, на сегодняшний день очень рано многим футболистам дали карт-бланш. Только вроде бы мы стали что-то делать, начали играть в Премьер-лиге наши молодые пацаны… Но если кто-то чуть блеснул, из него сразу начинают делать супермена. Да нет у нас суперменов пока –ни одного! И ещё у нас могут облить грязью на самом деле хорошего футболиста – я говорю о скандале вокруг Чистякова. Почему не было на это реакции РФС? Он игрок сборной России. Гендиректор «Зенита» футбол только с вертолёта видел и обвиняет футболиста в сдаче игры – это что вообще такое?

Как нашу сборную будут уважать, если менеджеры клубов высказываются так про своих игроков? Ну проиграли они «Ахмату», и что случилось такого страшного? А где бразильцы были? Они «Ахмат» не смогли обыграть, но нашли причину в Чистякове. Оно же, знаете, одно за другим тянется. Как говорится, какой поп, такой и приход. Мы сколько с вами уже на эту тему разговаривали. Много у нас на самом деле молодых хороших футболистов.

Есть, например, Каштанов – он ничем не хуже и даже лучше Сычевого, который ни принять, не убежать не может. Но Каштанова в сборную почему-то не вызывают. Он играет в «Урале» спокойно, Иванов его не раскручивает через журналистов. А в «Оренбурге» появился суперигрок Сычевой, за которым гоняется «Црвена Звезда». Уже выставили за него ценник в 100 миллионов отступных.

Карпин, с одной стороны, сделал правильно, я считаю, – собрал пацанов и показал их всей стране. Теперь те великие умники, которые здорово знают российский футбол и привыкли хвалить всех подряд, увидели этих суперфутболистов на фоне сборной Таджикистана. Хотят они в «Челси», в Европу, но какая им Европа, если они Таджикистан обыграть не могут? Смешно. У меня в голове это не укладывается.