Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Шипицин: «Карпин всё делает правильно, у нас будет нормальная хорошая сборная» эксклюзив

18 Ноября 2022 • 18:20 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о сборной России, которая в четверг сыграла вничью в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

- Играть и налаживать какие-то связи нужно при любом раскладе. Да, пока такая ситуация, но завтра она может поменяться, и сборная у нас должна быть готова к этому. Конечно, ротация всегда должна присутствовать, конкуренцию никто не отменял. Я считаю, что всё Карпин делает правильно. Да, конечно, хотелось, чтобы с Таджикистаном сыграли поинтересней, не пока так. Карпин ищет новые связи, подбирает одних, вторых игроков. Я думаю, когда наступит время, нас будет нормальная хорошая сборная. Так что всё правильно, моё мнение такое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Товарищеский Матч Евгений Шипицин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
18:20 · Товарищеские матчи
Шипицин: «Карпин всё делает правильно, у нас будет нормальная хорошая сборная» эксклюзив
09:18 · Товарищеские матчи
​Грифо: «Хорошо сыграли»
08:57 · Товарищеские матчи
Хомуха: «Не было видно преимущества наших игроков»
08:24 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Пиняев неплох, главное - не зазвездить»
07:35 · Товарищеские матчи
Бышовец похвалил сборную Таджикистана
07:22 · Товарищеские матчи
Бышовец: «Подготовиться продуктивно было трудно» 1
07:11 · Товарищеские матчи
Умарбоев: «Мне кажется, Россия просто недооценила нас» 1
06:56 · Товарищеские матчи
​Пиняев: «Выполнил установку, попав в сборную» 2
06:39 · Товарищеские матчи
Ловчев: «Неважный осадок от этой игры»
05:58 · Товарищеские матчи
Булыкин: «После такого 0:0 вообще никого не хочется отмечать»
05:28 · Товарищеские матчи
«А мне игра понравилась» - посол РФ в Таджикистане прокомментировал матч 1
05:15 · Товарищеские матчи
Радимов: «После матча с Таджикистаном некоторых игроков больше не следует вызывать в сборную» 1
04:54 · Товарищеские матчи
Губерниев: «Тоскливая игра» 1
04:30 · Товарищеские матчи
Хаджи: «Матч с Таджикистаном - это пародия» 1
04:22 · Товарищеские матчи
Тарханов: «В матче с Таджикистаном не сложилось в полузащите»
Все новости
Рекомендуем