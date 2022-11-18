Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказал своё мнение о сборной России, которая в четверг сыграла вничью в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

- Играть и налаживать какие-то связи нужно при любом раскладе. Да, пока такая ситуация, но завтра она может поменяться, и сборная у нас должна быть готова к этому. Конечно, ротация всегда должна присутствовать, конкуренцию никто не отменял. Я считаю, что всё Карпин делает правильно. Да, конечно, хотелось, чтобы с Таджикистаном сыграли поинтересней, не пока так. Карпин ищет новые связи, подбирает одних, вторых игроков. Я думаю, когда наступит время, нас будет нормальная хорошая сборная. Так что всё правильно, моё мнение такое.