Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил необходимость проводить в нынешней ситуации товарищеские матчи сборной России. Напомним, накануне она сыграла в гостях вничью с Таджикистаном со счётом 0:0.

- Никакой логики в проведении таких матчей, когда сборная России отстранена от международных соревнований, я не вижу. Тем более это игры со сборными, которые, не в обиду будет им сказано, довольно невысокого уровня. К тому же, если некачественный газон, где есть риск получения травмы. Наигрывать молодежь, чтобы она через два-три года была в полной мере готова играть в основном составе сборной? Так неизвестно, будут ли эти игроки через два-три года конкурентоспособны в этом плане. Эти товарищеские матчи не являются информативными для тренерского штаба. Если была бы победа, то сказали бы, что выиграли у второсортной команды. А сыграли неудачно, вничью – так пошёл шквал критики и от болельщиков, и от футбольных специалистов.

По самой игре комментировать особо нечего. Достаточно унылый футбол, много новичков, мало конструктивных действий. Садулаев и Пиняев индивидуально как-то ещё обостряли, но говорить о командных взаимодействиях не приходится. Сборная Таджикистана играла на максимуме и на эмоциях при полном стадионе. А сборная Россия, если так вкратце подводить итог, разочаровала в плане атакующих действий, хотя по самоотдаче, может, к ней и нет претензий. Опять же, в ближайшие два-три года у неё не намечается официальных матчей, и для чего тогда эти товарищеские игры, я не могу понять.