Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нулевую ничью в товарищеском матче Таджикистан – Россия.

- Ничего страшного нет. Абсолютно правильные решения Карпина: вызвал новичков и дал им сыграть. Понятно, что всё это отговорки – Таджикистан, поле. Хотя мы видим, что Песьяков сломался, что не есть хорошо. Для меня удивительно: страна тёплая, а натурального поля нету. Визуально, по-моему, было видно, что и искусственное не самого лучшего качества. Но, опять же, это всё в сторону уберём. Понятно, что чемпионат России в этом году уже закончился, но ещё впереди Кубок, все хотели сыграть за сборную и выиграть. Новые футболисты познакомились, сыграли, посмотрели.

Я думаю, больше сейчас другой вопрос интересует – где мы вообще будем. Потому что как бы ни говорили, если ты психологически понимаешь, что пока нет никаких турниров официальных, товарищеские матчи не столь актуальны. Профессионал всегда должен выкладываться на сто процентов, но всё равно подсознательно сидит то, что в Кубке ещё надо доигрывать, а матчи сборной ни к чему не привязаны. Я думаю, сейчас надо просто этот момент пережить, готовиться, тренироваться, играть. И через матчи как раз посмотреть потенциал нашей сборной, определить круг футболистов, которые, дай Бог, ещё будут на официальной арене представлять нашу страну. А так, обычный матч, обычная тренировка. Ещё раз говорю: пока мы не будем в официальных матчах, идёт рабочий процесс, и здесь ничего такого нет.

- Сборная России реально что-то наиграла в матче с Таджикистаном?

- Опять же, я повторюсь, на сегодняшний день мы увидели большое количество футболистов, которых первый раз пригласили в сборную. Это только начало процесса. А в дальнейшем мы увидим, насколько это всё будет наиграно и кто из этих футболистов уже способен будет, дай Бог, на официальном международном уровне представлять нашу страну.

- В игре с Узбекистаном будет похожая история?

- Сейчас тяжело привязываться к какому-то результату, и нет смысла, на мой взгляд, обсуждать это всё. Сейчас субъективные мнения, а объективного нет. Ну выиграли бы эти два матча по 5:0 – ну и что? Охали бы, ахали – и кому бы от этого легче стало, правильно? В любом случае нас же не возили. Мы играли спокойно, с преимуществом. Забьём Узбекистану – и всё, молодцы. Так что спокойно, не надо паники. Играем с чувством, с толком, с расстановкой. Надо пробовать, готовиться, тренироваться. Как говорят, в самом большом минусе всегда найдётся маленький, но плюсик. Сейчас нам как раз можно просмотреть всех потенциальных новичков сборной. Это то, что делает главный тренер, и он правильно делает.

Мы не ограничиваемся обоймой в 20 футболистов, в ней игроков 30-40. Вот и всё. А дальше уже от них зависит. Карпин может им сказать: «Ребята, я вам шанс дал, и если вы Таджикистан не можете обыграть, значит, вам ещё рано играть в сборной». Это образно. Получается, что есть основание. А если бы Карпин не вызвал дебютантов, было бы хуже. Тогда бы вышли, выиграли 1:0 другим составом, который уже сыгран, который уже давно играл, – ну и что? Мы бы стояли на месте. А так маленькими шажочками идем вперёд в этом плане, на мой взгляд.